Linke-Chefs kündigen Rückzug an

Berlin. Die Linke-Vorsitzenden Ja­nine Wissler und Martin Schirdewan haben ihren Rückzug angekündigt. Beim Parteitag in Halle (Saale) im Oktober werden sie nicht mehr kandidieren, wie die beiden Politiker in Erklärungen mitteilten, die auf der Website der Partei veröffentlicht wurden. Darüber hätten sie am Sonnabend den Vorstand informiert. Hintergrund ist die Serie von Wahlniederlagen und wachsende Kritik an den beiden Vorsitzenden. Wissler und Schirdewan führen Die Linke seit 2022 gemeinsam. Zuvor bildete Wissler ein gutes Jahr ein Spitzenduo mit der Thüringerin Susanne Hennig-Wellsow, bevor diese zurücktrat. Die Partei hat eine Serie von Wahlniederlagen hinter sich. Viele ehemalige Wähler sind enttäuscht, dass die Partei keine klare Haltung in der Friedensfrage einnimmt und sich nicht gegen Waffenlieferungen positioniert hat. (dpa/jW)