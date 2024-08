Der US-amerikanische Sänger und Kopf der Rockband Great White, Jack Russell, ist tot. Der Musiker starb infolge der sogenannten Lewy-Körper-Demenz und damit einhergehender Multisystematrophie, wie seine Biographin Katelyn Louise Doty der New York Times mitteilte. Russell, dessen 80er-Jahre-Band vor allem in Verbindung mit einem tragischen Feuer in einem Nachtklub in die Musikgeschichte einging, wurde 63 Jahre alt. Der Sänger hatte die Band Great White gemeinsam mit dem Gitarristen Mark Kendall gegründet. Der größte Hit der Gruppe, »Once Bitten, Twice Shy«, war eine Coverversion des gleichnamigen Titels von Sänger Ian Hunter und erreichte 1989 Platz fünf der US-Billboard-Charts. Mit dem Song wurde die Band für einen Grammy nominiert. (dpa/jW)