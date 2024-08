Frankreich: Macron geht auf Linke zu

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist offenbar bereit, mit der Kandidatin der Linken für das Regierungsamt, Lucie Castets, zu sprechen. Macron wolle Castets am 23. August empfangen, hieß es am Freitag aus der Umgebung des Präsidenten. Das Linksbündnis war aus der Parlamentswahl im Juli in Frankreich als stärkste Kraft hervorgegangen. Während der Olympischen Spiele hatte Macron eine Pause bei der Regierungsbildung verordnet, sein Premier Gabriel Attal blieb vorerst im Amt. Nun will er die führenden Politiker der verschiedenen politischen Kräfte treffen und mit ihnen über die Bildung einer stabilen Regierung sprechen. Im Umfeld von Castets hieß es, die Parteichefs des Linksbündnisses hätten sie gebeten, sie zu Macron zu begleiten. (AFP/jW)