Sudan: Gespräche mit beiden Seiten laufen

Genf. Die Gespräche unter Führung Washingtons über eine Waffenruhe im Sudan sind nach den Worten des US-Sondergesandten Thomas Perriello im Gange – obwohl bei den Verhandlungen in der Schweiz weiter eine Konfliktpartei fehlt. Die Vermittler seien täglich in Gesprächen mit »beiden Seiten in diesem Krieg«, sagte Perriello am Freitag im Interview mit AFP. Bislang nimmt nur die RSF-Miliz an den Treffen teil, nicht jedoch die sudanesische Armee. »Wir arbeiten am Telefon«, erklärte Perriello. Bei der humanitären Hilfe gebe es in den Verhandlungen mit der RSF-Miliz bereits Bewegung. Am Donnerstag hatte auch der Regierungsrat von De-facto-Präsident Abd Al-Fattah Al-Burhan auf X angekündigt, für die Dauer von drei Monaten den Grenzübergang Adré an der Grenze zum Tschad für humanitäre Hilfe zu öffnen. (AFP/jW)