Angriff auf Linke im türkischen Parlament

Ankara. Der Abgeordnete Ahmet Şık von der Arbeiterpartei der Türkei (TİP) ist am Freitag während seiner Rede im türkischen Parlament von einem Abgeordneten der Regierungspartei AKP niedergeschlagen worden. Als andere Oppositionsabgeordnete Şık zu Hilfe eilten, wurden sie von AKP-Parlamentariern angegriffen. Dabei wurde eine kurdische Abgeordnete im Gesicht verletzt, und Blut floss auf die Parlamentstreppe, wie das Nachrichtenportal Gazete Duvar zeigte. Die Nationalversammlung war zu einer Sondersitzung zusammengetreten, um die Situation des wegen seiner Beteiligung an den Gezi-Protesten 2013 inhaftierten TİP-Abgeordneten Can Atalay zu erörtern. Als »Zinnsoldaten, die den Willen des Volkes mit blinder Gewalt mit Füßen treten«, bezeichnete die sozialistische Abgeordnete Sevda Karaca auf X die Schläger aus der AKP-Fraktion. (jW)