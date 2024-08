DB-Fernzüge wieder etwas pünktlicher

Berlin. Die Fernzüge der Deutschen Bahn (DB) haben ihr Ziel etwas pünktlicher erreicht als im Vormonat. 62 Prozent der Züge kamen mit weniger als sechs Minuten Verspätung an, wie die DB am Freitag mitteilte. Im Juni hatte die sogenannte Pünktlichkeitsquote einen Tiefstwert in diesem Jahr erreicht: Nur 52,9 Prozent der Züge hatten die planmäßige Ankunftszeit um weniger als sechs Minuten überschritten. Der beste Wert war in diesem Jahr bislang im März mit 67,6 Prozent erreicht worden. Die DB macht für die Verspätungen neben dem Wetter vor allem die marode Infrastruktur verantwortlich. (dpa/jW)