Chile: Streik in weltgrößter Kupfermine ausgesetzt

Antofagasta. In der weltgrößten Kupfermine, dem Escondida-Werk in Chile, haben die Arbeiter ihren Streik nach vier Tagen bis auf weiteres ausgesetzt. Die Verhandlungen mit den Mehrheitseignern vom australischen Konzern BHP würden wieder aufgenommen, teilten Gewerkschafter und Unternehmen am Freitag mit. Im Werk werden mehr als fünf Prozent des weltweit geförderten Kupfers abgetragen. Die Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen, gewerkschaftliche Rechte und eine angemessene Gewinnbeteiligung in Höhe von einem Prozent der jährlichen Dividendenausschüttungen. (AFP/jW)