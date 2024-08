Entwarnung zu Trinkwasser in Kaserne

Berlin/Köln. Die Bundeswehr hat für die Wasserversorgung der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn Entwarnung gegeben. »Es konnten keinerlei Überschreitungen von Grenzwerten der deutschen Trinkwasserverordnung festgestellt werden«, teilte das Territoriale Führungskommando in Berlin am Freitag mit. Die Kaserne war am Mittwoch gesperrt worden, nachdem laut Polizei eine mutmaßlich »unbefugte Person« auf dem Gelände gesehen worden sei. Gefunden habe man zunächst niemanden. Es wurde ein Loch an einem zum Wasserwerk der Kaserne führenden Zaun entdeckt, weshalb auch die Stadt Mechernich die Bevölkerung zum Abkochen von Trinkwasser aufgefordert hatte. Am Freitag morgen gab die Stadt Entwarnung. (dpa/ jW)