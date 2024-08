EU-Außenbeauftragter will Siedler sanktionieren

Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilt den gewaltsamen Angriff radikaler Siedler auf ein Dorf im Westjordanland am Donnerstag scharf. »Tag für Tag schüren israelische Siedler, fast ungestraft, die Gewalt im besetzten Westjordanland und tragen so dazu bei, jede Chance auf Frieden zu gefährden«, schrieb der Spanier am Freitag auf X. Er wolle einen Vorschlag für EU-Sanktionen gegen Unterstützer gewalttätiger Siedler – darunter auch einige Mitglieder der israelischen Regierung – vorlegen. (dpa/jW)