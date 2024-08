Manfred Siebinger/IMAGO Bei der Sommerschule wird es unter anderem um die Ukraine und Palästina gehen

An diesem Wochenende findet die Sommerschule der KPÖ in Leoben statt. Womit beschäftigen Sie sich dort?

Die Sommerschule ist eine Veranstaltung des »Leobener Formats«. Wir haben vor längerer Zeit gedacht, in Österreich wieder einen Kreis von Referenten zu sammeln und Veranstaltungen zu organisieren, um sich auf marxistisch-materialistischer Grundlage mit Problemen in Österreich und weltweit auseinanderzusetzen.

Wir haben bereits mehrere Veranstaltungen organisiert, etwa in Wien einen Vortrag mit Professor Alexander Somek, der ein Buch über die neoliberale Identitätspolitik und Genderideologie geschrieben hat. In Leoben hatten wir Veranstaltungen zum Ukraine-Russland-Krieg, und im Herbst werden wir Michael Lüders einladen zu einer Veranstaltung zu Israel/Palästina. Ich vermisse derartige Veranstaltungen in Österreich. Die KPÖ hat so etwas früher gemacht, aber das lässt immer stärker nach. Daher haben wir in Leoben damit begonnen.

Welche Themen haben Sie sich vorgenommen?

Es wird unter anderem um Israel/Palästina und die Ukraine gehen. Ich bin überzeugt, dass es derzeit einen Kampf zwischen Vertretern einer unipolaren und einer multipolaren Weltordnung gibt, der auch auf dem Rücken der Ukrainer ausgetragen wird. In dem Zusammenhang wollen wir vor allem die Rolle der Volksrepublik China in diesem Konflikt näher beleuchten.

Wir werden aber auch die Frage der Identitätspolitik beleuchten. Es ist höchste Zeit, dass sich die marxistische Linke tiefergehend mit dieser Ideologie beschäftigt. Die sogenannte Linke in Westeuropa und den USA ist von diesem Paradigma völlig angekränkelt. Das führt jedoch von einer kollektiven Weltsicht und einer wissenschaftlichen Erkennbarkeit der Welt weg.

An wen richtet sich das »Loebener Format« ?

An Genossen aus dem Umfeld der KPÖ. Aber auch eine interessierte Öffentlichkeit soll angesprochen werden.

Die Sommerschule soll Publikum aus ganz Österreich anziehen, Referenten kommen auch aus Deutschland. Wieso wird so eine Veranstaltung von einer Regionalgruppe der KPÖ organisiert?

Wenn die zentrale KPÖ so etwas nicht macht, müssen wir es eben selbst in die Hand nehmen. Die Sommerschule geht auf die Tradition der KPÖ-Steiermark zurück. Es gab bereits vor 20 Jahren die ersten Sommerschulen. Wir haben sie damals nicht jedes Jahr angeboten. Es kamen Referenten von der DKP und dem Marxistischen Forum der damaligen PDS. Das Projekt ist aber dann etwas eingeschlafen. Zuletzt wurde es von der KPÖ-Steiermark wieder aufgegriffen. Es gab letztes Jahr eine Sommerschulung, dieses Jahr zu Pfingsten.

Was unterscheidet Ihre Veranstaltung von den Schulungen in der Steiermark?

Was wir brauchen, ist eine Veranstaltung zur Vertiefung von Themen auf marxistisch-materialistischer Grundlage. Am Wochenende wird die Friedensfrage eine zentrale Rolle spielen. Wir treten für den sofortigen Frieden ein. Der Krieg in der Ukraine hätte im März 2022 beendet werden können, wenn die Ukraine nicht auf US-Druck die Verhandlungen abgebrochen hätte.

Nur für Frieden zu sein, ist zu wenig. Es muss analysiert werden, wer den Frieden stört und wo die Störenfriede herkommen. Da vermisse ich in Österreich bei vielen Gruppen die Analyse, warum es keinen Frieden gibt. Es gibt viele, die mit viel Leidenschaft, egal ob zu Palästina oder Ukraine, für Frieden eintreten, aber diesen Gruppen fehlt die notwendige Analyse. Das wollen wir ändern.

Solche Debatten gibt es nicht auf nationaler Ebene?

Auf jeden Fall zu wenig. Gerade in bezug auf den Krieg in der Ukraine, der uns schon seit zwei Jahren beschäftigt, hat sich die KPÖ zwar von Beginn an für Friedensverhandlungen eingesetzt, es mangelt aber an der kritischen Analyse der Vorgeschichte. Um zu verstehen, worin die Ursachen des Krieges liegen, ist das aber wesentlich. Nur, wenn man die Ursachen versteht, wird man auch zu einer dauerhaften Friedenslösung kommen können.