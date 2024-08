Gasförderung vor Borkum genehmigt

Hannover. Der niederländische Konzern ONE-Dyas könnte die Erdgasförderung aus einem Feld vor der Nordseeinsel Borkum noch 2024 starten. Das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover erteilte ONE-Dyas eine auf 18 Jahre befristete Genehmigung für Bohrungen in der Nähe des Nationalparks Wattenmeer, wie am Mittwoch bekannt wurde. Aus heimischen Lagerstätten gefördertes Erdgas sei weniger klimaschädlich als importiertes, sagte LBEG-Präsident Carsten Mühlenmeier. Die Bundesregierung muss nun noch ein Abkommen mit den Niederlanden schließen. Ein Bündnis aus Umweltschützern, darunter die Deutsche Umwelthilfe und der BUND, will gegen die Genehmigung klagen. (dpa/jW)