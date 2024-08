Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov via REUTERS RUSSIA OUT Zerstörtes Wohnhaus in Kursk am Sonntag

Auch wenn Moskau Anfang der Woche erklärt hat, den ukrainischen Vormarsch auf die Grenzregion Kursk gestoppt zu haben, rücken die Truppen laut Kiew weiter vor. Am Mittwoch gab Armeechef Olexnder Sirskij bekannt, dass die Stadt Sudscha nun vollständig unter ukrainischer Kontrolle sei. Dies sagte er laut Reuters in einer Videokonferenz. Außerdem seien 100 russische Soldaten gefangengenommen worden. In der gleichen Konferenz gab Präsident Wolodimir Selenskij demnach an, seine Armee hätte binnen 24 Stunden ein bis zwei Kilometer in verschiedene Richtungen vordringen können.

In Sudscha verläuft die Pipeline, durch die Russland Gas aus Westsibirien in die Slowakei und andere EU-Länder liefert. Videos von ukrainischen Soldaten, die in der Stadt die blau-gelbe Flagge hissen sollen, kursierten im Netz. Aus Moskau gab es bis jW-Redaktionsschluss kein Dementi zu den Angaben aus Kiew, die Sprecherin des Außenministeriums erklärte hingegen: »Das Regime von Selenskij hat nicht sein eigentliches Ziel erreicht, nämlich Russland von Donbass und Sloboschanschtschyna abzulenken«, zitierte sie die russische Nachrichtenagentur TASS. Und weiter: Ukrainische Truppen in Kursk würden »entschieden zurückgedrängt«. Wie um ihre Stärke zu beweisen, erhöhte die russische Seite am Mittwoch ihre Angriffe in der Ostukraine. Dpa berichtete, dass diese besonders in der Nähe von Pokrowsk, etwa 60 Kilometer nordwestlich von Donezk, intensiv waren. Laut Ukrenergo wurden auch Energieanlagen im Norden und Süden angegriffen.

Ebenfalls am Mittwoch gab die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin, Irina Wereschtschuk, an, ihr Land wolle eine »Sicherheitszone« in der russischen Region errichten. Auf diese Weise sollten »humanitäre Hilfe« und ein »Fluchtkorridor« für Zivilisten entstehen, die entweder nach Russland oder in die Ukraine gelangen möchten.

Wegen des ukrainischen Angriffs auf Kursk ist das Thema Verhandlungen für Russland bis auf weiteres zurückgestellt. Mögliche Friedensgespräche seien »auf lange Sicht auf Eis gelegt«, sagte der Sondergesandte des Außenministeriums, Rodion Miroschnik, laut TASS am Mittwoch. Das von Selenskij proklamierte Ziel des Vorstoßes in Kursk, seine Position am Verhandlungstisch zu verbessern, ist damit zunichte gemacht.