Abdul Khaliq/AP/dpa

Am Mittwoch wurde in verschiedenen Städten Afghanistans der dritte Jahrestag des Abzuges der von den USA angeführten westlichen Besatzer und der Sieg der Taliban gefeiert. Nachdem die NATO-Truppen nach 20jähriger Besatzung des Landes ab Ende April 2021 ihren Rückzug begonnen hatten, starteten die Taliban eine letzte Offensive und rückten schließlich am 15. August 2021 in die Hauptstadt Kabul ein. Der Präsident der Kollaborationsregierung, Aschraf Ghani, hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem Hubschrauber voller Geld ins Ausland abgesetzt. (jW)