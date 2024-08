IMAGO/Panama Pictures Der Kampfpanzer »Leopard« von KNDS ist das Pendant zum US-Kampfpanzer »Abrams«. Die Ketten hierfür liefert Loc Performance

Der Kriegsboom geht weiter. Für fast eine Milliarde US-Dollar übernimmt der Düsseldorfer Kriegswaffenproduzent Rheinmetall den US-Rüstungszulieferer Loc Performance. Eine entsprechende Vereinbarung zur Übernahme aller Anteile an dem Produzenten für Kettenantriebssysteme habe Rheinmetall am Dienstag unterzeichnet, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Der Unternehmenswert von Loc wurde demnach auf 950 Millionen US-Dollar (rund 862 Millionen Euro) veranschlagt. Der »strategische Zukauf« versetze »American Rheinmetall Vehicles in die Lage, das US-Verteidigungsministerium effektiver und umfassender zu beliefern«, teilte Rheinmetall mit. Die Rüstungsschmiede könne ihre Position »am größten Verteidigungsmarkt der Welt« stärken und das Geschäft mit dem US-Militär ausweiten.

Das übernommene Unternehmen Loc Performance Products Inc. ist nach eigenen Angaben Branchenführer bei der Entwicklung und Produktion militärischer Kettenantriebssysteme und Laufräder. In dieser Hinsicht sei man der »einzige qualifizierte Lieferant für alle wichtigen Bodenkampffahrzeuge der US-Armee«. Zu den mit Loc-Antrieben ausgestatteten Militärfahrzeugen gehören etwa die Kampfpanzer vom Typ »Abrams«, die Schützenpanzer »Bradley« sowie die Panzerhaubitzen »Paladin«. Der Unternehmenssitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan liegt in der Metropolregion der Autostadt Detroit. Nur rund zwei Kilometer weiter gibt es ein Werk vom BRD-Autozulieferer Bosch.

Noch steht die Übernahme von Loc unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigung. Der US-Geschäftsführer von Rheinmetall, Matthew Warnick erklärte, die Waffenschmiede sei in den USA bei »zwei militärischen Großprojekten aussichtsreich positioniert«. Bei den Projekten »XM30« und »CCT« mit einem Volumen von mehr als 60 Milliarden US-Dollar geht es um die Fertigung von 4.000 Schützenpanzern bzw. 40.000 Schwerlast-Lkw für die US-Streitkräfte. Loc-Chef Jason Atkinson erklärte, die Fusion werde »noch bessere Produkte« und »noch mehr Wachstum bringen«. Sicher ist: sie wird für mehr Krieg in der Welt sorgen.