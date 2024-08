Tansania: Oppositionelle auf Kaution frei

Daressalam. In Tansania sind zwei hochrangige Oppositionspolitiker nach einer Festnahme wieder freigelassen worden. Der Chef der Chadema-Partei, Freeman Mbowe, und sein Stellvertreter Tundu Lissu seien gegen Kaution freigekommen und von der Polizei in die Stadt Daressalam zurückgebracht worden, erklärte Parteisprecher John Mrema am Dienstag im Onlinedienst X. »Einige führende Politiker« würden allerdings weiterhin festgehalten. Polizeiangaben zufolge waren landesweit insgesamt 520 Anhänger und Parteimitglieder festgenommen worden. Zuvor war eine für Montag geplante Kundgebung der Partei zum Internationalen Tag der Jugend verboten worden. (AFP/jW)