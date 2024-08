Afghanistan: Tote an Grenze zu Pakistan

Kabul. Drei afghanische Zivilisten sind an der Grenze zu Pakistan getötet worden, wie am Dienstag aus Kabul mitgeteilt wurde. Am späten Montag hätten pakistanische Grenztruppen in der Nähe des südwestlichen Übergangs Torkham das Feuer eröffnet, sagte Mufti Abdul Mateen, der Sprecher des afghanischen Innenministeriums. Die Soldaten hätten auf zivile Häuser geschossen und dabei eine Frau und zwei Kinder getötet, sagte er. Vom pakistanischen Militär gab es zunächst keine Stellungnahme. Entlang der Grenze kommt es häufig zu Zusammenstößen zwischen den Einsatzkräften der benachbarten Staaten. (Reuters/jW)