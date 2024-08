Strukturwandel: Direktförderung möglich

Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium macht in Zusammenhang mit dem Strukturwandel in Kohleregionen auch eine direkte Unternehmensförderung möglich. Wie das Ministerium am Dienstag in Berlin mitteilte, werde dadurch »insbesondere die Produktion von Batterien, Solarpaneelen, Windturbinen, Wärmepumpen, Elektrolyseuren und Ausrüstung für die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 gefördert«. Nach dem Förderprogramm STARK können sich Unternehmen bis zu 40 Prozent ihrer Investitionskosten erstatten lassen. Noch stehen Mittel in Höhe von 2,3 Milliarden Euro für Anträge zur Verfügung. (dpa/jW)