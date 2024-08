Kabarettist Richard Rogler gestorben

Köln. Der Kabarettist Richard Rogler ist tot, wie seine Familie am Dienstag in Köln mitteilte. Er starb am Sonntag im Alter von 74 Jahren. Der erste Moderator der WDR-Reihe »Mitternachtsspitzen« gehörte eine Zeitlang auch zum »Scheibenwischer«-Ensemble. Seit 1986 stand er zudem mit oftmals politischen Soloprogrammen auf der Bühne. Mehrfach erhielt er den Deutschen Kleinkunstpreis, einmal den Grimme-Preis. Sein wohl langlebigstes Motto war: »Mit dem Geist der Machtlosen gegen die Macht der Geistlosen.« (dpa/jW)