Bangladesch: Expremierin unter Mordverdacht

Dhaka. In Bangladesch hat ein Gericht Mordermittlungen gegen die infolge wochenlanger Massenproteste nach Indien geflohene Exregierungschefin Scheich Hasina eingeleitet. Das Verfahren richte sich gegen Hasina und sechs weitere führende Vertreter ihrer Regierung, sagte der den Kläger vertretenden Anwalt Mamun Mia am Dienstag. Ihnen wird demnach vorgeworfen, für den Tod eines Lebensmittelhändlers verantwortlich zu sein, der im Zuge der Proteste gegen Hasinas Regierung am 19. Juli von der Polizei erschossen worden war. Unter den Beschuldigten seien auch ein ehemaliger Minister und der Generalsekretär von Hasinas Awami League. (AFP/jW)