AdoraPress/M. Golejewski

Zahlreiche Teilnehmende der Kundgebungen zum Christopher-Street-Day (CSD) in Bautzen haben am Sonnabend den Einschüchterungsversuchen mehrerer Hundert angereister Neonazis getrotzt. Mehr als 1.000 Menschen nahmen am CSD-Umzug teil. Wegen der Mobilisierung faschistischer Gruppen wie den »Freien Sachsen« wurden die Demoroute sowie der Ort der Abschlusskundgebung erst kurzfristig bekanntgegeben. Die Abschlussfeier sagten die Veranstalter ab. Man habe »nicht die nötigen Ressourcen«, um die Menschen zu schützen, sagte CSD-Mitorganisator Jonas Löschau. (dpa/jW)