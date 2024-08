Manche Leute haben viele Pflaumen, weil sie Gärten mit Pflaumenbäumen besitzen, andere, weil ihre Freunde oder Verwandte Gärten mit Pflaumenbäumen besitzen und ihr Obst körbeweise verschenken: »Hier haste!« Wiederum andere denken sich: »Och, ich mag zwar keine Pflaumen, aber sie sind gerade so schön billig« – und kaufen sich eine Kiepe. So oder so sehen wir uns im Sommer genötigt, das Steinobst zu verarbeiten. Hier eine Anregung jenseits des Zwetschgenstreusels:

Gebratene Polenta mit Pflaumen-Rotwein-Soße und karamellisierten Zwiebeln

Für die Polenta in einem großen Topf 800 ml Gemüsebrühe zum Kochen bringen. 200 g Maisgries unter ständigem Rühren langsam einrieseln lassen. Die Hitze reduzieren und die Polenta unter häufigem Rühren etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis sie dick und cremig ist. 50 g geriebenen Parmesan und zwei EL Butter unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die fertiggekochte Polenta in eine flache Form gießen und glattstreichen. Abkühlen lassen, bis sie fest ist (circa eine Stunde). Für die Pflaumen-Rotwein-Soße in einem Topf etwas Speiseöl erhitzen und eine kleingehackte Zwiebel sowie eine kleingehackte Knoblauchzehe bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. 300 g entsteinte und geviertelte Pflaumen hinzufügen und etwa zwei bis drei Minuten mitbraten. Mit 200 ml Rotwein ablöschen und kurz aufkochen lassen. 100 ml Gemüsebrühe, zwei EL Balsamico-Essig, zwei EL Ahornsirup, eine Zimtstange und einen Sternanis hinzufügen und bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen, bis die Pflaumen weich sind und die Soße etwas eingedickt ist. Die Zimtstange und den Sternanis entfernen. Wenn die Soße zu dünn ist, kann sie mit etwas in Wasser aufgelöster Maisstärke angedickt werden. Einen EL kalte Butter unterrühren, um der Soße Glanz und zusätzliche Tiefe zu verleihen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für die karamellisierten Zwiebeln zwei große Zwiebeln in dünne Ringe schneiden, in einer Pfanne Speiseöl erhitzen und die Zwiebelringe bei mittlerer Hitze anbraten, bis sie weich und goldbraun sind (ca. 10 bis 15 Minuten). Einen EL braunen Zucker hinzufügen und weiterbraten, bis die Zwiebeln karamellisiert sind. Mit einem EL Balsamicoessig ablöschen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die fest gewordene Polenta in Quadrate oder Rechtecke schneiden, in einer Pfanne wiederum Öl erhitzen und die Polentastücke von beiden Seiten goldbraun und knusprig braten. Die Stücke auf vorgewärmten Tellern anrichten, daneben die karamellisierten Zwiebeln drapieren. Die Pflaumen-Rotwein-Soße über die Polenta verteilen. Mit frischer Petersilie garnieren.

Die Polente kommt natürlich nicht von ungefähr. Anfang der Woche sind wir in Hessen um 0.05 Uhr mehrmals durch einen Kreisverkehr gefahren. Wir waren auf der Suche nach dem Weg zu einem Kumpel in Runkelrübe. Plötzlich Blaulicht neben uns – Bullenwagen. Jemand reist die Fahrertür auf, drückt Udo in den Fahrersitz und brüllt »Verkehrspolizei! Anhalten! Aussteigen!« Rossi: »Hilfe! Polizei! Überfall!« Na, und so weiter, der ganz normale Wahnsinn, Fortsetzung nächste Wampe.