IMAGO/ZUMA Press

Strandbadbetreiber Italiens sind wütend, auf die Regierung, vor allem aber auf Brüssel. Denn Italien muss nach langem Widerstand eine EU-Richtlinie umsetzen, wonach Konzessionen für die Badeparadiese am Mittelmeer nun international neu ausgeschrieben werden müssen. Automatisch und kostengünstige Konzessionsverlängerungen gäbe es dann nicht mehr. Deshalb haben zahlreiche Betreiber am Freitag gestreikt für zwei Stunden – etwa in Ostia bei Rom (Foto). Übrigens: Gewerkschafter solidarisierten sich nicht mit dem mediterranen Familienunternehmertum. (jW)