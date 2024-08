Frank Rumpenhorst/dpa

Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland nahm im Juli wieder deutlich zu. Nach vorläufigen Zahlen wurden im vergangenen Monat 13,5 Prozent mehr Verfahren bei den Gerichten angemeldet als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Firmen, die ohne Insolvenzverfahren aufgeben, sind da noch nicht einmal enthalten.

Im Juni hatte es mit 6,3 Prozent erstmals seit Monaten nur einen einstelligen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahresmonat gegeben. Noch unklar ist, ob alle angemeldeten Insolvenzen tatsächlich in ein Verfahren münden, das dann in die offizielle Statistik eingeht. Nach diesen endgültigen Ergebnissen gab es im Mai 1.934 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 30,9 Prozent mehr als im Mai 2023.

Die Gläubiger bangen dabei um 3,4 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatten die Forderungen noch bei knapp vier Milliarden Euro gelegen. Die Verfahren sind im Schnitt also kleiner geworden. Am häufigsten trifft es Unternehmen aus dem Bereich Verkehr und Lagerei. Häufig zeigen auch Leiharbeitsfirmen und Baubetriebe ihre Zahlungsunfähigkeit an.

Laut dem Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) betrifft der aktuelle Anstieg alle Branchen. Besonders betroffen sei aber das verarbeitende Gewerbe. Nach 100 Industrieunternehmen im Juni meldeten im Juli 145 Insolvenz an. Bei den größten zehn Prozent der Unternehmen, deren Insolvenz im Juli gemeldet wurde, waren demnach knapp 10.000 Arbeitsplätze betroffen. Verglichen mit einem durchschnittlichen Juli in den Jahren vor der Pandemie ein konstanter Wert. Das IWH schlussfolgerte, die steigende Zahl an Insolvenzen bei konstanter Zahl betroffener Jobs sei auf das Fehlen von Großinsolvenzen im Juli zurückzuführen.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) wertete den Anstieg der Pleiten als Zeichen für die angespannte wirtschaftliche Situation. »Entlastungen bei Energiekosten, Steuern, Bürokratie und schnellere Genehmigungs- und Planungsverfahren« seien »dringend nötig« als Voraussetzung für »geschäftlichen Erfolg«, erklärte DIHK-Mittelstandsexperte Marc Evers.