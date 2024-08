Nachdem Russland Bilder zerstörter Panzer deutscher und US-amerikanischer Herkunft im Grenzgebiet der Region Kursk veröffentlicht hat, spielt die staatsnahe deutsche Öffentlichkeit die Sache herunter. 81 Jahre nach der Offensive der deutschen Wehrmacht in derselben Region erklärte zum Beispiel der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marcus Faber (FDP), der Einsatz der »Marder« und eventuell von »Leoparden« durch die ­Ukraine sei erstens legitim, und zweitens gehörten diese Waffen seit der Übergabe an die Ukraine faktisch dieser. So ganz überzeugt scheint Faber also von seiner Unterscheidung nicht zu sein. Der Bundeswehr-Professor Carlo Masala fügte die Einschätzung hinzu, das Gebiet Kursk gehöre zum »Operationsgebiet Charkiw«, und der Einsatz von aus Deutschland gelieferten Waffen innerhalb Russlands sei damit von einem NATO-Beschluss gedeckt. Ende Mai hatten US-Präsident Joseph Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz dafür grünes Licht erteilt. Sprecher des US-Außenministeriums reagierten jetzt auf den Einsatz westlicher Waffensysteme auf russischem Boden mit Abwinken.

Die Lage im Kursker Frontabschnitt ist nach wie vor unübersichtlich. Die ukrainischen Truppen haben offenbar bisher nicht versucht, die grenznahe Kreisstadt Sudscha einzunehmen. Es fehlen jedenfalls Bilder, die eine solche Eroberung dokumentieren. Die Truppen scheinen nach dem, was russische Frontkorrespondenten berichten, eher darauf zu setzen, kleine mobile Gruppen an Sudscha vorbei ins Hinterland zu schicken, um dort die russische Verteidigung zu stören. Nach nicht unabhängig zu verifizierenden Berichten sollen sich die Bewohner der russischen Dörfer angesichts des ungebetenen Besuchs aus dem Nachbarland zu lokalen Milizen zusammengeschlossen haben und ihrerseits die Eindringlinge mit Jagdgewehren unter Feuer nehmen. Russland ist demnach dabei, Reserven heranzuführen, um den Vorstoß zurückzudrängen. Eine solche Kolonne wurde offenbar von ukrainischer Seite mit Kassettenmunition angegriffen und zerstört. Auch russische Militärblogger räumten »erhebliche Verluste« der eigenen Seite ein.

In Kiew erklärte Präsident Wolodimir Selenskij, die ukrainische Armee »könne noch überraschen« und dabei »konkrete Ergebnisse erzielen«. Russland solle spüren, dass »der Krieg zu ihm zurückgekehrt ist«. Sein faktischer Stellvertreter Andrij Jermak, Chef der Präsidialadministration, gab im ukrainischen Fernsehen ein Hardlinerinterview. Demnach sieht seine Behörde derzeit keine Grundlage für Gespräche mit Russland. Der einzig gerechte Frieden sei der, der mit einem Sieg der Ukraine verbunden sei. Unter Präsident Selenskij werde es kein neues »Minsker Abkommen« geben, weil »die ukrainische Gesellschaft keine Zugeständnisse will«. Das ist nach Umfragen zumindest zweifelhaft. Zuletzt hatte sich kurz vor dem Beginn des ukrainischen Vorstoßes eine knappe Mehrheit der in der Ukraine Befragten für Gespräche zur Beendigung des Krieges ausgesprochen. Aber das Druckpotential der nationalistischen Rechten und die Putschgefahr von deren Seite sind real und drohen Selenskij aus dem Amt zu befördern, wenn er etwa territoriale Zugeständnisse machen sollte.

Parallel zu ihrer Bodenoffensive verstärkte die Ukraine die Drohnenangriffe auf Ziele in Russland. In der Nacht auf Freitag wurde ein Lager mit Gleitbomben auf einem Militärflughafen im Gebiet Lipezk knapp 300 Kilometer entfernt von der ukrainisch-russischen Grenze getroffen. Dort wurden mehrere Dörfer evakuiert.