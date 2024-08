Zahl der Firmenpleiten auf Rekordhoch

Halle (Saale). Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist im Juli besonders stark gestiegen und hat einen Rekordwert erreicht. Im vergangenen Monat meldeten 1.406 Unternehmen Insolvenz an, wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Donnerstag mitteilte. Das war demnach die höchste Zahl seit etwa zehn Jahren, sie lag auch über dem jüngsten Spitzenwert vom April 2024. Im Mai und Juni war die Zahl der Firmenpleiten zurückgegangen. Im Juli stieg sie nun im Vergleich zum Vormonat um 20 Prozent an, wie das IWH weiter mitteilte. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2023 legte sie um 37 Prozent zu. (AFP/jW)