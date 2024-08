DR Kongo: WHO besorgt über Mpox

Bangalore. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat beschlossen, einen Notfallausschuss zum Mpox-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) einzuberufen. Der Grund sei die Ausbreitung von Mpox außerhalb der DRK und das Potential für eine weitere internationale Ausbreitung, so WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Der aktuelle Ausbruch hat seit Anfang 2023 bereits rund 27.000 Fälle verursacht und mehr als 1.100 Todesopfer in dem Land gefordert. Mpox sind eine Viruserkrankung. (Reuters/jW)