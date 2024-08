Tunesien: Präsident entlässt Regierungschef

Tunis. Tunesiens Präsident Kaïs Saïed hat den Ministerpräsidenten Ahmed Hachani entlassen. Der bisherige Sozialminister Kamel Maddouri wurde als Nachfolger benannt, wie das Büro des Präsidenten am Mittwoch abend mitteilte. Nähere Angaben zu den Gründen wurden zunächst nicht genannt. Hachani war ein Jahr im Amt. Der Personalwechsel erfolgt wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl in Tunesien. Sie ist für den 6. Oktober angesetzt. Das Land steckt in einer Wirtschaftskrise und kämpft mit hohen Arbeitslosenzahlen. Saïed hatte Tunesien in den vergangenen Jahren schon eine neue Verfassung gegeben und das Parlament auflösen lassen. (dpa/jW)