Taylor-Swift-Konzerte: Verdächtiger geständig

Wien. Ein 19 Jahre alter Islamist hat ein volles Geständnis darüber abgelegt, dass er bei einem Konzert von Taylor Swift in Österreich ein »Blutbad« anrichten wollte. Dies sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im österreichischen Innenministerium, Franz Ruf, am Donnerstag. Auch ein 17jähriger sei festgenommen worden. Es werde aktuell nicht nach weiteren Terrorverdächtigen gesucht, auch wenn die Ermittlungen im Umfeld des Duos mit Hochdruck weiterliefen. Unmittelbar nach der Festnahme der beiden waren vom Veranstalter vorsorglich alle drei Swift-Konzerte in Wien abgesagt worden. (dpa)