Luftangriffe in Gaza und Schikanen gegen Norwegen

Gaza-Stadt. Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen am Donnerstag sind nach palästinensischen Angaben mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Unter anderem seien in zwei Schulen östlich von Gaza-Stadt 15 und im Flüchtlingslager Al-Bureidsch ebenfalls 15 Palästinenser getötet worden, erklären örtliche Rettungskräfte. Seit Beginn des Gazakriegs sind damit mindestens 39.699 Menschen getötet und mehr als 91.720 verletzt worden. Ebenfalls am Donnerstag teilte Israel mit, norwegischen Diplomaten die Akkreditierung für die besetzten Palästinensergebiete zu entziehen. Das norwegische Außenministerium stuft die israelische Maßnahme als extrem ein. Damit würden die Möglichkeiten eingeschränkt, der palästinensischen Bevölkerung zu helfen, erklärte Außenminister Espen Barth Eide. Norwegen hat Palästina als Staat anerkannt. (Reuters/jW)