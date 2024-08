IMAGO/ABACAPRESS

Arme Arbeiter in Frankreich schlafen in ihren Autos, während sie auf eine Sozialwohnung warten. Familien drängen sich in Slums, Schulkinder schlafen mit den Eltern auf der Straße. Wohnungslose, die in leeren Gebäuden Zuflucht suchen, werden von der Polizei vertrieben. »Die Wohnungskrise hat ihren Höhepunkt erreicht«, schrieb der Verein Utopia 56 am Dienstag, der den Protest von Obdachlosen auf der Pariser Place de la Bastille unterstützt und seit Monaten soziale Säuberungen zu den Olympischen Spielen anprangert. Am Abend räumte die Polizei das Camp. (jW)