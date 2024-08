Uncredited/Acting Governor of Kursk region Alexei Smirnov telegram channel/AP/dpa Zerstörtes Haus nach ukrainischem Beschuss am Dienstag abend in der russischen Region Kursk

Seit Dienstag greifen ukrainische Truppen das Gebiet des russischen Grenzbezirks Kursk an. Nach Meldungen russischer Militärblogger kontrollieren sie zum Stand von Mittwoch mittag ein halbes Dutzend grenznahe Dörfer und versuchen, die Kreisstadt Sudscha zu erobern. Die Lage sei »ernst« und bei weitem nicht unter Kontrolle, schrieb am Mittwoch früh das Bloggerkollektiv War Gonzo; andere Autoren schließen sich dieser Einschätzung im wesentlichen an. Stellungnahmen von offizieller ukrainischer Seite gab es bis zum Mittwoch nicht.

Beim Beschuss russischer Grenzdörfer sind nach Angaben aus Kursk an den ersten beiden Tagen des Angriffs fünf Zivilisten getötet und 28 verletzt worden, darunter sechs Kinder. Womöglich sind die realen Zahlen höher, weil auch gemeldet wurde, dass Ärzte aus Moskau und St. Petersburg in die angegriffene Region abgeordnet worden seien. In Kursk wurde die Bevölkerung aufgerufen, Blut zu spenden.

Der ukrainische Angriff unterscheidet sich von früheren derartigen Vorstößen dadurch, dass er von deutlich größeren Verbänden vorgetragen wird. Die Rede ist von doppelter Bataillonsstärke, also zirka 1.000 Mann, und angeblich einer zusätzlichen Brigade als Reserve auf ukrainischem Gebiet. Russische Truppen beschießen die Angreifer mit »allem, was fliegt und explodiert«, wurde gemeldet.

Für das in 50 Kilometern Luftlinie von der Grenze gelegene Atomkraftwerk in der Stadt Kurtschatow südwestlich von Kursk bestand zunächst offenbar keine Gefahr. Am Mittwoch hieß es, die Anlage arbeite nach Plan. Zwar waren in der Nacht zum Mittwoch über Kurtschatow Explosionen zu sehen und zu hören, aber es wurden keine Schäden gemeldet. Vermutlich dürfte es sich um Schüsse der russischen Luftabwehr gehandelt haben. In den letzten Tagen war auf ukrainischer Seite darüber spekuliert worden, dass eine ukrainische Offensive auf das seit Frühjahr 2022 russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in Energodar am ehemaligen Stausee von Kachowka vorbereitet werde. Während diese Anlage seit Monaten stilliegt, wären Kämpfe um eine laufende Atomanlage mit wesentlich höheren Umwelt- und Gesundheitsrisiken verbunden. Denkbar ist, dass die Ukraine mit einem Angriff auf das AKW in Kurtschatow ihrer Forderung an die Adresse Russlands Nachdruck verleihen will, das AKW Saporischschja an die Ukraine zurückzugeben. Es hat vor dem Krieg 20 Prozent des ukrainischen Stroms produziert; nach den Zerstörungen am ukrainischen Energiesystem könnte die Ukraine diese Kapazität gut gebrauchen.

An anderen Frontabschnitten als im Grenzgebiet zu Kursk konnte die Ukraine keine größeren Erfolge verzeichnen. Am Südwestende der Front scheiterte offenbar eine Landungsoperation ukrainischer Spezialkräfte auf einer Nehrung am russisch besetzten Südufer des Dnipro. Es sollen drei Landungsboote versenkt worden sein. An der Front im Donbass eroberten russische Truppen offenbar die Ortschaft Nju-Jork (sie heißt erst seit 2015 so) östlich der Industriestadt Torezk. Schon vor einigen Tagen hatten russische Truppen, wie inzwischen auch von westlicher Seite bestätigt, in der seit Monaten umkämpften Stadt Tschassiw Jar westlich von Awdijiwka einen Kanal überschritten und kämpfen jetzt in den Hochhausvierteln westlich des Wasserlaufs. Der Ukraine gelang der Abschuss eines russischen Militärhubschraubers, der 20 Verletzte ins Hinterland bringen sollte. Alle 20 Insassen kamen ums Leben.