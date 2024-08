Rotlicht: Kognitive Kriegführung

imago/ITAR-TASS OP am offenen Gehirn. Ganz so rustikal hat man sich die kognitive Kriegführung nicht vorzustellen

Nein, das ist keine Idee, die dem Autor eines Science-Fiction-Romans eingefallen ist, sondern ein seit 2020 bestehendes offizielles Konzept der NATO. Die vielleicht prägnanteste Definition des Begriffs »kognitive Kriegführung« liefert Marie-Pierre Raymond, die beim Zentrum für Verteidigungsforschung und -entwicklung Kanada (DRDC) arbeitet: Kognitive Kriegführung ist die »fortschrittlichste Form der Manipulation, die es heute gibt«.

Damit wird ganz unverblümt zum Ausdruck gebracht, dass das »Wertebündnis« NATO daran arbeitet, einen Kampf um die Köpfe zu führen. Das Gehirn gleicht damit einem Computer, den es zu hacken gilt, mit beispielsweise dem erwünschten Ergebnis, dass der gehackte Kopf einem Krieg nicht mehr ablehnend gegenübersteht. Dabei geht es nicht um gute Argumente und Erklärungen, sondern um Techniken, die bestimmte tiefenpsychologische Reaktionen oder auch Gefühle hervorrufen sollen. Bewusstsein und Emotionen der Menschen geraten zum neuen Kriegsschauplatz.

Solche »Soft Power« wirkt zunächst weniger martialisch und brutal als die typische Kriegführung mit dem Einsatz konventioneller Waffensysteme. Aber erstens hat zum Beispiel der klassische Schützengraben nicht ausgedient, siehe den Krieg in der Ukraine, und besteht ganz real die Bedrohung durch Atomwaffen, zweitens muss man sich die kognitive als Ergänzung zur traditionellen Kriegführung vorstellen. Von den ethischen Erwägungen gar nicht erst zu reden: Die NATO gibt selbst vor, an den »biophysikalischen, verhaltensbezogenen, biochemischen und genetischen Aspekten der kognitiven Fähigkeiten und des Verhaltens von Menschen« zu arbeiten. Das Ziel solcher kriegerischen Handlung ist nicht in erster Linie der Feind (der auch), sondern der eigene Bürger. Das wirft einige Fragen zur Legitimität solcher Methoden auf, denn sie sind ja vor allem dann wirksam, wenn sie nicht bemerkt werden. Wie soll es so eine demokratische Kontrolle darüber geben?

Ablenkung, Gedächtnis- oder Aufmerksamkeitsstörung sind nur einige Werkzeuge, um das Ziel zu erreichen, Meinungen und Handlungen zu lenken. Dass dabei mittels Big Data auch umfangreiche Manipulationen in den sozialen Netzwerken vorgenommen werden, versteht sich von selbst. Gelegentlich heißt es bei der NATO, dies seien Methoden, derer sich der Gegner – Russland oder China – bedient. Wenn auch nicht eingestanden, darf angenommen werden, dass die Staaten des transatlantischen Bündnisses ähnliche Mittel anwenden, schließlich gilt es, »wehrhaft« zu sein.

Ob nun die ausbleibende gesellschaftliche Antwort auf die Kriegstreiberei und auf die angekündigte Stationierung weitreichender ballistischer Waffen in Deutschland auf die neuesten Manipulationstechniken zurückzuführen sind, bleibt einstweilen ungeklärt. Mit den aktuellen Methoden soll die »Weltanschauung« des Gegners draußen, die des Kritikers und Zweiflers drinnen verändert werden. Teile der hiesigen Linken, von den Grünen nicht zu sprechen, sind jedenfalls schon Befürworter von Waffenlieferungen und Kriegsertüchtigung.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro misst dem Problem der kognitiven Kriegführung einige Bedeutung bei. Im vergangenen Juni ließ er eine Konferenz zum Thema ausrichten, auf der das Ziel einer »freien Gesellschaft ohne informationelle Manipulationen« ausgegeben wurde. Um der Militarisierung der Hirne zu entkommen, brauche es eine gemeinsame Resilienz der Gesellschaft, die wehrhaft werden müsse, aber nicht im militärischen, sondern im kritischen Sinne. Ein gutes Beispiel liefert in diesen Tagen der Fall Venezuela. Die Forderung an Präsident Nicolás Maduro, er möge die vollständigen Wahlergebnisse vorlegen, erzeugt einen falschen Eindruck, da nicht er und seine Regierung dafür zuständig sind, sondern eine unabhängige Behörde, die dafür 30 Tage hat. Dass die USA und andere Staaten des Westens einen oppositionellen Kandidaten zum Wahlsieger erklären, ohne das offizielle Endergebnis abzuwarten, passt in den Rahmen der kognitiven Kriegführung.