Hiroshima. Beim Gedenken an den Atombombenabwurf durch die USA auf Hiroshima vor 79 Jahren hat der Bürgermeister der japanischen Stadt am Dienstag zur friedlichen Beilegung internationaler Konflikte aufgerufen. »Diese globalen Tragödien vertiefen das Misstrauen und die Angst zwischen den Nationen und verstärken die öffentliche Annahme, dass wir zur Lösung internationaler Probleme auf militärische Gewalt angewiesen sind, was wir eigentlich ablehnen sollten«, sagte Kazumi Matsui am Dienstag in seiner Rede mit Blick auf die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine. Japans Premierminister Kishida Fumio forderte bei der Zeremonie eine Welt ohne Atomwaffen. Zugleich sprach er in seiner Gedenkrede davon, dass die Welt in dieser Hinsicht am Scheidepunkt stehe und aufgrund der Konfrontation mit Russland eine neue Aufrüstungsspirale drohe. Erst in der vergangenen Woche hatte er das militärische Bündnis mit den USA vertieft. Japan soll sogar unter den »nuklearen Schutzschirm« der USA gestellt werden. (AFP/jW)