Dufterlebnis des Tages: Fefé

Damit Ihr Hund nicht mehr nach sich selbst riecht: Ein Flakon »Fefé«

Hunde riechen. Zur Orientierung in ihrer Umgebung oder zum Austauschen von Nachrichten mit Artgenossen. Kommt der Mensch ins Spiel, dann stinken sie auch mal, finden zumindest die Zweibeiner. Seit Jahren versprechen Tinkturmischer aller Couleur Abhilfe. Zu ihnen gesellt sich nun das Mailänder Luxusunternehmen Dolce & Gabbana. Wie The Times am Montag berichtete, verkauft die Firma eine Mixtur, mit der Fiffi nach »Fefé« riecht. Der »zarte und dezente Duft für eine verspielte Beauty-Routine«, wie es im besten Marketingnonsens auf der Internetseite zum Produkt heißt, ist nach dem Schmusetier des Nobelkapitalisten Domenico Dolce benannt.

Für schlappe 99 Euro können sich geruchssensible Hundebesitzer einen Flakon vorbestellen, in dem sich laut Times 100 Milliliter »Fefé« befinden. Direkt auf das Tier gesprüht oder sanft ins Fell geknetet verspricht der Kauf ein »Dufterlebnis« mit »warmen Noten von Ylang-Ylang, kräftig-schmeichelndem Moschus und cremigen Nuancen von Sandelholz«. Wie jeder gewiefte Geschäftemacher weiß auch D & G, dass man dem Kunden das Gefühl geben muss, belohnt zu werden. So gibt es gratis obendrauf »ein exklusives Hundehalsband mit individuell zu gestaltender Dolce & Gabbana-Plakette«.

Dass die Mailänder jetzt erst und dann noch »zu einem so hohen Preis auf den Markt kommen, ist eine interessante Art und Weise, die Leute dazu zu bringen, ihr Geld für Dinge auszugeben, die nur wenig Wert haben«, zitierte das Blatt Fabian Rivers, ein auf Kleintiere spezialisierter Tierarzt und Tierschutzbotschafter der britischen Königlichen Gesellschaft zur Verhütung von Grausamkeiten an Tieren (RSPCA). »Es würde mich nicht wundern, wenn sie die Gerüche als störend oder unangenehm empfinden«, warnte er. Nicht verwundern würde ebenfalls, wenn die Vierbeiner das bei dem Preis einfach ertragen müssen.