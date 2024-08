IMI-Studie

Für die Schriftenreihe der Tübinger Informationsstelle Militarisierung beleuchtet Pablo Flock die aktuellen Entwicklungen in den und um die Sahelstaaten. Auch die noch verbliebenen »Schoßhunde« Frankreichs im Tschad und in Togo wollten inzwischen »von der Leine«, schreibt er. Der Tschad scheine auch »seine Militärkooperation mit den USA in Frage zu stellen«. Nach dem Militärputsch in Niger boten sich die Staatschefs von Tschad und Togo »als Unterhändler an und lehnten militärische Operationen ab, was ein starker Faktor für das Ausbleiben einer Intervention gewesen sein dürfte«. Im Sahel sei nun Russland »hofierter und privilegierter Partner«, ohne bereits über die »Breite des Einflusses« zu verfügen, den Frankreich hatte, dessen Militär sich »frei im Gebiet der heutigen Konföderation der Sahelstaaten und durch seit der Entkolonialisierung bestehende Verträge auch durch den Tschad und den Senegal bewegen konnte, ebenso wie in manchen der südlichen Küstenländer«. Derweil konzentrieren sich die europäischen Länder auf die »Ertüchtigung der südlichen Küstenstaaten Westafrikas«. (jW)

IMI-Studie, Nr. 6/2024, 8 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser PDF-Download über www.imi-online.de

KAZ

Ein Beitrag in der neuen Ausgabe der KAZ kritisiert den Kurs der IG-Metall-Führung, die neuerdings mit Unternehmerverbänden »für Demokratie« aktiv werden will. An die Verantwortlichen sei die Frage zu richten, »ob es jetzt zu den Grundsätzen der IGM gehört«, die Metaller »von den Kapitalisten in Demokratie schulen zu lassen«. Außerdem: Analysen zur kriegerischen Zuspitzung im Nahen Osten und zur »Sicherung der Heimatfront«. (jW)

Kommunistische Arbeiter­zeitung (KAZ), Nr. 388, 35 Seiten, 1,50 Euro, Bezug: Kommunistische Arbeiterzeitung, Postfach 12 02 62, 90109 Nürnberg, E-Mail: ­gruppeKAZ@kaz-online.de

Arbeiterpolitik

Die aktuelle Ausgabe der Informationsbriefe der Gruppe Arbeiterpolitik enthält Beiträge zur Unterdrückung des Palästina-Kongresses in Berlin, zur Repression gegen Antifaschisten in Italien und zum 75. Todestag August Thalheimers. (jW)

Arbeiterpolitik, Nr. 2+3/2024, 40 Seiten, 3 Euro, Bezug: Gesellschaft zur Förderung des Studiums der Geschichte der Arbeiterbewegung e. V. (GFSA), Postfach 106426, 20043 Hamburg, E-Mail: arpo.berlin@gmx.de