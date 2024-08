Rote-Socken-Bekämpfer des Tages: Bodo Ramelow

Funke Foto Services/IMAGO In der heißen Phase des Wahlkampfs: Bodo Ramelow

Sie ist doch immer wieder für Reichweite gut. Eine neue MDR-Doku unter dem Titel »Trotz und Treue« beleuchtet das Leben von Sahra Wagenknecht von klein auf. Vielleicht hätte sich Bodo Ramelow, der selbst darin ausführlich zu Wort kommt, den Beitrag mal anschauen sollen, bevor er seine Worte zum Sonntag an die Funke-Medien richtet.

Der Linke-Ministerpräsident behauptet da, der CDU-Spitzenkandidat für die bevorstehende Wahl im »Grünen Herzen Deutschlands«, Mario Voigt, sei offenbar bereit zu einer Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Für seine Partei gelte das jedoch nicht wegen ihrer SED-Vergangenheit. Da könnte man glatt grün vor Neid und zur Petze werden. Es sei nun mal so, diffamierte Ramelow in Richtung CDU vor sich hin, dass die Politikerin in der SED gewesen sei, er selbst aber nicht. Wie auch, für eine Bundesrepublikflucht hatte es beim späteren MP ja nicht gereicht. 1989, als Wagenknecht in die Partei eintrat, waren die Messen für den sozialistischen deutschen Staat allerdings fast schon gelesen – und Ramelow schlug sich da noch als Gewerkschaftssekretär im Westen durch. Bis er sich in Wagenknechts Revier nach Thüringen wagte, sollte es eine Weile dauern.

Ansonsten tat Ramelow jetzt das, was er dem BSW jüngst beim RND zum Vorwurf machte: den »Ukraine-Krieg hier in Thüringen stoppen« zu wollen. Er, ganz staatsmännisch, geht den Wahlkampf jetzt auch groß an. Die Bundeswehr zum Beispiel braucht Ausstattung, denn überall lauern Pulverfässer: »In der moldauischen Region Transnistrien lagern sämtliche Waffen, die die Sowjetarmee in der DDR besessen hat.« Das sind Erkenntnisse! Selbst wenn es Ramelow angesichts von BSW-Kandidatin Katja Wolf, Eisenachs Bürgermeisterin, vor der Rente graut, tiefer kann intellektuell wohl nur fliegen, wer Candy Crush spielt. Wie hatte es Jan Böhmermann einst so schön ausgedrückt: »Ramelow, -low, -low.«