NurPhoto/IMAGO

In Bangladesch ist nach Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Scheich Hasina Wajed und gewaltsamen Auseinandersetzungen am Sonntag eine Ausgangssperre verhängt worden. Sie soll auf unbestimmte Zeit gelten. Zuvor waren bei Auseinandersetzungen laut New York Times etwa 40 Menschen ums Leben gekommen. Demonstranten hatten im Laufe des Tages wichtige Verkehrsstraßen blockiert, Studenten den Rücktritt der Regierung gefordert. Die Polizei versuchte unter dem Einsatz von Tränengas und Blendgranaten, die Demonstranten zu zerstreuen. (Reuters/jW)