Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

Oświęcim. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat am Freitag als erste Vorsitzende des deutschen Parlaments das ehemalige deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau besucht und dort der massenhaften Ermordung von Sinti und Roma gedacht. »Auschwitz steht für das größte Verbrechen, das Menschen Menschen jemals angetan haben«, für den »Zivilisationsbruch«, der von Deutschland ausging, und dazu zähle auch der Völkermord an den Sinti und Roma, sagte sie bei einer internationalen Gedenkfeier. Die Erinnerung galt einem Ereignis vor 80 Jahren: Am 2. August 1944 wurden in dem bei der polnischen Stadt Oświęcim gelegenen Lager etwa 4.300 Sinti und Roma in die Gaskammern getrieben und ermordet. Insgesamt fielen den Verbrechen Nazideutschlands 500.000 Sinti und Roma zum Opfer. Seit 2015 ist der 2. August vom EU-Parlament als Europäischer Holocaustgedenktag für Sinti und Roma anerkannt. Die SPD-Politikerin Bas (auf dem Foto zusammen mit Romani Rose, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Sinti und Roma) erinnerte auch daran, dass die Diskriminierung der Sinti und Roma mit Kriegsende nicht vorbeigewesen sei. In Westdeutschland wurden die Verbrechen an den Sinti und Roma lange nicht anerkannt. Erst 1982 empfing der sozialdemokratische Bundeskanzler Helmut Schmidt eine Delegation des Zentralrats und erkannte den Holocaust an den Sinti und Roma völkerrechtlich verbindlich an. (dpa/jW)