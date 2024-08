Friedemann Kohler/dpa Demonstranten fordern am Rande der Kranzniederlegung in Warschau Reparationen Deutschlands

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch in Warschau um Vergebung für die deutschen Kriegsverbrechen während der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg gebeten. Die Bestialität der damaligen deutschen Verbrechen raube die Sprache, sagte Steinmeier. Es komme ihm kein anderes Wort über die Lippen als die von Herzen kommende Bitte um Vergebung, sagte er in den ersten Sätzen seiner Ansprache vor überlebenden Kämpfern des Aufstands von 1944. Deutschland und die Deutschen dürften die deutschen Verbrechen, die aus »Nationalismus, Imperialismus und Rassismus« entstanden seien, nie vergessen.

Das »Nie wieder!« müsse sich heute allerdings gegen Russland richten, das den Krieg »nach Europa zurückgebracht« habe. Deutschland und Polen seien Verbündete in EU und NATO und arbeiteten gemeinsam daran, die Ukraine zu unterstützen. Steinmeiers Rede wurde mehrfach von Beifall unterbrochen, es gab aber auch Zwischenrufe nach deutschen Reparationszahlungen an Polen. Steinmeier ging auf das Reparationsthema nicht ein, erwähnte aber, dass die Bundesregierung Pläne für ein »Polnisches Haus« in Berlin bestätigt habe und Entschädigungszahlungen an die noch überlebenden Aufstandsteilnehmer prüfe.

Polens Staatspräsident Andrzej Duda nannte den Aufstand von 1944 die »moralische Grundlage der polnischen Unabhängigkeit«. Sie sei zwar erst 40 – genaugenommen 45 – Jahre später gekommen, aber dies verdanke sich auch dem Heldenmut der damaligen Aufständischen. Duda verglich den polnischen Widerstand in Warschau mit dem der ukrainischen faschistischen »Asow«-Brigade in Mariupol, das ebenso wie einst Warschau durch die Deutschen von russischen Truppen bis auf die Grundmauern zerstört worden sei. Der Warschauer Aufstand stehe dafür, dass es nie wieder irgendwelche Okkupationen geben dürfe: keine deutsche, keine sowjetische und keine russische.

Bereits am Dienstag hatte der Warschauer Oberbürgermeister Rafał Trzaskowski den Aufstandsteilnehmern dafür gedankt, dass sie »in schwierigen Zeiten die junge Generation moralisch aufgerichtet« hätten. Dieses Beispiel werde nie vergessen werden. Er wünsche den heute Lebenden, dass ihnen Herausforderungen wie die, vor denen die Widerstandskämpfer gestanden hätten, erspart blieben. Dank des Muts der Aufständischen sei Polen heute sicher, und kein vernünftig denkender Politiker würde wagen, seine Hand gegen das Land zu erheben.

Für den Donnerstag war noch ein politisches Gespräch zwischen Duda und Steinmeier sowie eine Kranzniederlegung seitens des Bundespräsidenten am zentralen Denkmal für die Aufständischen geplant. Um 17 Uhr sollten in Warschau und der umgebenden Region Masowien die Alarmsirenen heulen. Die Bevölkerung sei aufgefordert, ihre Verrichtungen im Gedenken an den Aufstand für einige Minuten zu unterbrechen, hieß es in einem vorab verbreiteten Aufruf des Verwaltungschefs der Hauptstadtregion. Die Aktion diene gleichzeitig als Test für die Funktionsfähigkeit der Alarmeinrichtungen.