Nachschlag: Erschöpfungskrise

imagebroker/IMAGO »Könnten Sie mal eben schnell nachschlagen? Unter ›G‹. Wie ›Great‹«

Die Fachwelt, die auf die Vorgänge in der Arbeitswelt blickt, hat einen neuen Arbeitsbegriff: Great Exhaustion – die große Erschöpfungskrise. Beschäftigte fühlen sich ausgelaugt, der Krankenstand ist so hoch, dass effektiv eine Viertagewoche herrscht. Bei den Belastungsfaktoren sticht insbesondere das Phänomen »interrupted work« hervor – ständige Unterbrechung durch Anrufe, Meetings, »digitale Überkommunikation«. Arbeitspsychologen fanden heraus, dass Kollegen im Schnitt 15mal pro Stunde unterbrochen werden, das heißt, alle vier Minuten. Kognitionsforscher wiederum wissen: Nach einer Unterbrechung braucht man neun Minuten, bis wieder ein konzentrierter Geisteszustand erreicht ist. Man muss kein Rechengenie sein, um festzustellen: Am Arbeitsplatz kommt so nur gequirlter Stuhl heraus. Vielleicht heißen die Bullshitjobs ja deshalb Bullshitjobs. Deutschen Unternehmen entstehe damit ein Schaden von jährlich 114 Milliarden (!) Euro. Das ist denn auch der Grund, warum sich das Radio dafür interessiert. (brat)