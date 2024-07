Rajib Dhar/AP Photo/dpa

In Bangladesch ist es bei neuen Studentenprotesten in mehreren Teilen des Landes zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Demonstranten forderten Gerechtigkeit für die Getöteten der vergangenen Tage. Die Polizei setzte am Mittwoch Tränengas und Blendgranaten ein. Es habe einige Verletzte und Festnahmen gegeben. Zu dem landesweiten »Marsch für Gerechtigkeit« aufgerufen hatte die Gruppe »Studenten gegen Diskriminierung«, die an der Spitze der jüngsten Proteste gegen Bevorzugung für Nachfahren der Unabhängigkeitskämpfer bei staatlichen Stellen stand. (Reuters/jW)