Bier ohne Alkohol wird immer beliebter: Die Produktion von alkoholfreiem Bier in Deutschland hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. 2023 wurden gut 556 Millionen Liter im Wert von rund 548 Millionen Euro hergestellt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zum Internationalen Tag des Bieres am 2. August mitteilte. Damit stieg die zum Absatz bestimmte Produktionsmenge binnen zehn Jahren um 109 Prozent. 2023 haben die Brauereien in Deutschland gut 7,2 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier im Wert von rund 6,4 Milliarden Euro hergestellt. Das waren jedoch 14 Prozent weniger als zehn Jahre zuvor. Die Trends lassen sich mit einem gesünderen Lebensstil erklären. Außerdem altert die Gesellschaft, was im Schnitt zu einem geringeren Bierkonsum pro Kopf führt. (dpa/jW)