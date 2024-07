Protest vor Borkum gegen Erdgasförderung

Borkum. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat vor den Nordseeinseln Borkum und Schiermonnikoog gegen eine geplante Erdgasförderung durch den niederländischen Energiekonzern ONE Dyas protestiert. Laut Greenpeace waren Aktivisten in Schlauchbooten und Kajaks unterwegs und bauten drei Schwimminseln auf, um für den Schutz des Wattenmeeres zu demonstrieren. ONE-Dyas will vor den Inseln Erdgas fördern und dazu eine Förderplattform auf niederländischem Hoheitsgebiet rund 23 Kilometer nordwestlich von Borkum errichten. (dpa/jW)