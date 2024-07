Redmann: Promillewert im strafbaren Bereich

Potsdam. Brandenburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann hat nach seiner Trunkenheitsfahrt mit einem Elektroroller 1,28 Promille Alkohol im Blut gehabt. Das teilte er am Dienstag mit. Damit liegt der Wert im strafbaren Bereich und ist etwa so hoch wie der Atemalkoholwert, der bei der Polizeikontrolle in Potsdam in der Nacht zum 12. Juli gemessen worden war. Die Polizei hatte in der vergangenen Woche Vorwürfe zurückgewiesen, dass sie Informationsabläufe für die Landtagswahl im September verzögert habe. (dpa/jW)