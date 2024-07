BRD-Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft

Wiesbaden. Die Rezession in der BRD hält an. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag anhand vorläufiger Daten berichtete, ging das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 0,1 Prozent zurück. Die Behörde führt den Rückgang nach der zwischenzeitlich gemessenen Erholung zum Jahresbeginn auf zu schwache Investitionen zurück. Der kurze Zuwachs von 0,2 Prozent im ersten Quartal entsprach dem Wert der Jahresprognose des Sachverständigenrats der Bundesregierung. Diese rechnet für das laufende Jahr allerdings mit 0,3 Prozent Wachstum. (Reuters/jW)