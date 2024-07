Zorana Jevtic/REUTERS

In Serbien wird erneut gegen den jüngst genehmigten Lithiumabbau in Loznica protestiert. In Aranđelovac, Šabac (Foto), Kraljevo und Ljig gingen am Montag abend Tausende gegen die Abbaupläne des australischen Bergbauunternehmens Rio Tinto auf die Straße. Die Regierung von Präsident Aleksandar Vučić hatte vorvergangene Woche mit der EU-Kommission ein Abkommen zur Ausbeutung der serbischen Lithiumvorkommen geschlossen. Der Genehmigungsprozess für Rio Tinto wird seit Jahren von Protesten einer landesweiten Bewegung begleitet. (AFP/jW)