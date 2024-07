Äthiopien: Nationalbank erlaubt Devisenhandel

Addis Abeba. Die äthiopische Zentralbank (NBE) hat Einschränkungen für den lokalen Devisenmarkt aufgehoben. Sie teilte am Montag mit, Banken dürften nun ausländische Währungen »von und an ihre Kunden sowie untereinander zu frei ausgehandelten Kursen kaufen und verkaufen«. Die NBE werde »nur in begrenztem Umfang eingreifen«. Nach der Ankündigung rutschte die Landeswährung Birr zum US-Dollar um 30 Prozent auf 74,73 Birr ab. Als Teil der Währungsreform erhalte Äthiopien 10,7 Milliarden US-Dollar externe Finanzierung, etwa eine Sonderfinanzierung von IWF, Weltbank und Gläubigern, sagte NBE-Chef Mamo Mihretu. Das Land verhandelt seit 2023 über ein neues IWF-Kreditprogramm. (Reuters/jW)