Kartellamt genehmigt VW-Einstieg bei Rivian

Wolfsburg. Volkswagen hat vom Bundeskartellamt grünes Licht erhalten für den Einstieg beim US-Elektroautobauer Rivian. Das Gemeinschaftsunternehmen und die Minderheitsbeteiligung von VW an Rivian seien fusionskontrollrechtlich freigegeben worden, teilte die Behörde am Montag in Berlin mit. Mit der Kooperation will VW einen Rückstand bei der Computerisierung von Autos wettmachen. Für die beschleunigte Softwareentwicklung will Europas größter Autobauer bis zu fünf Milliarden US-Dollar ausgeben. (AFP/jW)