Regierung verteidigt Raketenpläne

Berlin. Die Bundesregierung hat die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland nach der Ankündigung einer »spiegelgerechten« russischen Reaktion verteidigt. Man habe ausführlich begründet, warum diese Waffen stationiert werden müssten, sagte am Montag eine Regierungssprecherin in Berlin. »Nämlich, weil Russland das strategische Gleichgewicht in Europa verändert hat und Europa und Deutschland mit Marschflugkörpern bedroht, und wir müssen diese Abschreckung herstellen«, erklärte sie. Es gehe einzig und allein um Abschreckung in diesem Fall. (dpa/jW)