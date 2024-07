Absatz von Wärmepumpen eingebrochen

Köln. Der Absatz von Wärmepumpen ist in der ersten Jahreshälfte deutlich zurückgegangen. Wie der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) in Köln am Montag mitteilte, wurden im ersten Halbjahr insgesamt 90.000 Geräte verkauft, 54 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Gesamtabsatz aller Heizungssysteme ging demnach im ersten Halbjahr um 43 Prozent im Jahresvergleich zurück. Bis Ende 2024 gehen die Hersteller von 200.000 verkauften Wärmepumpen aus, 2023 waren es 356.000 Geräte. Die Anzahl der zugesagten Heizungsförderungen der staatlichen Förderbank KfW legte im Mai um 21 Prozent und im Juni um 40 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vormonat zu. Laut einer Umfrage des BDH unter seinen Mitgliedern sind die Erwartungen für den Herbst gedämpft. (AFP/jW)